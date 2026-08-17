San Marino 2-0 sulla Fortitudo Bologna nelle semifinali scudetto

Parte nel migliore dei modi la semifinale scudetto per San Marino, che si aggiudica entrambe le sfide sul diamante di Serravalle e si porta in vantaggio per 2-0 sulla Fortitudo Bologna. Gara 1, cominciata col primo lancio effettuato dal segretario di stato per il lavoro Alessandro Bevitori, presente alla partita insieme al Segretario allo Sport Rossano Fabbri, è stata a lungo una sfida tra i due lanciatori partenti, con Bermudez e Sanchez a concedere quasi nulla agli attacchi. Il punteggio si sblocca nella parte alta della sesta ripresa, quando il singolo di Borghi spinge a casa base Agretti per l'1-0 bolognese. L'attacco di San Marino raccoglie solo due valide nei primi sei inning, ma la situazione cambia radicalmente quando scende dal monte Bermudez. Nella parte bassa del settimo Wong, entrato come pinch hitter al posto di Di Fabio, ribalta il risultato con un fuori campo da 3 punti. Il rilievo di Bologna Veliz soffre anche nell'ottava ripresa concedendo altri 3 punti, due dei quali su wild pitch, con San Marino che prende il largo e si aggiudica così la prima partita per 6-1.

In gara-2 l'attacco sammarinese parte subito forte, con Pieternella che prima arriva a casa base sulla valida di Correa, poi consente ai titani di prendere il largo nel secondo inning, con il fuoricampo da 3 punti che vale il 4-0. Dura solo 3 riprese la partita di Crepaldi, lanciatore partente di Bologna, ma anche con il cambio sul monte di lancio l'attacco di San Marino continua a picchiare duro, con il solo homer di Guevara che aumenta ancora il divario. L'andamento del match cambia però quando viene sostituito Palumbo, che scende dal monte durante la sesta ripresa con la squadra avanti per 6-1, l'attacco degli emiliani sale di livello, si avvicina sul 3-6 al settimo inning, con gli animi che si scaldano e con Gabriel Lino espulso per proteste. All'ultimo attacco Bologna risale fino al 5-6, con due uomini in posizione punto e la sensazione che possa ribaltare il risultato. Ma il closer Ettore Giulianelli è glaciale sul monte, e trova i due out decisivi che chiudono la partita e portano San Marino sul 2-0.

Ora la Serie, che si gioca al meglio delle sette partite, si sposta a Bologna da domani a giovedì sera.









