San Marino a Collecchio per ricominciare a correre

Il terzo turno di serie A1 comincia questa sera col il big match tra Parma e Bologna; ma non meno interessante la trasferta di San Marino a Collecchio. Gli emiliani sono reduci dalla loro prima vittoria in campionato, mentre i sammarinesi nonostante abbiano perso l'ultimo match contro Parma, hanno un buon ruolino di marcia in questo avvio di campionato. I Titani hanno sul monte di lancio il principale punto di forza. La serie che si apre questa sera a Collecchio si concluderà sabato sul diamante di Serravalle.