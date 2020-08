BASEBALL San Marino a segno anche in gara2 A Serravalle Parma battuta 2-0

Dopo aver vinto gara1 a Parma, San Marino fa sua anche gara 2, quella disputata nel pomeriggio a Serravalle e blinda la finale scudetto che sarà contro Bologna. 2-0 il punteggio per i Titani. Questa sera sempre sul diamante di Serravalle, San Marino e Parma torneranno a incontrarsi per gara3. In vetta alla classifica c'è solo da decidere chi tra San Marino e Bologna chiuderà al primo posto la regular season. La Fortitudo ha battuto nel pomeriggio Macerata per 6-2, mentre Godo ha riscattato contro Collecchio la sconfitta in gara1, aggiundicandosi largamente la seconda per 10-0.



