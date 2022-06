BASEBALL San Marino a valanga: Grosseto battuto anche in gara3

San Marino vince agevolmente gara 3 e completa la tripletta contro Grosseto già battuta nelle prime due partite. Con un allungo deciso in classifica nel girone A1 che ora dice 9 vinte contro 3 e la sola Parma in positivo 5-2 prima di Collecchio 3-7 e Nettuno 4-8. Nella partita giocata ieri sera i Campioni d'Italia in carica hanno facilmente disposto di un avversario durato in tutto due inning. Al secondo infatti i Titani hanno messo a segno 7 punti e di fatto chiuso il discorso. Dopo una prima ripresa interlocutoria per i due attacchi, San Marino scala la marcia. La sequenza è micidiale: singolo di Lino, base a Ustariz, eliminazione per Leonora, singolo del 2-0 di Pieternella, base a Morresi, errore sulla battuta di Pulzetti per il 3-0, singolo del 4-0 di Ferrini, base a Celli, valida del 5-0 di Angulo e cambio sul monte per gli ospiti. Sale Hidalgo, ma l’attacco non si ferma: grounder di Lino per il 6-0 e singolo di Ustariz del 7-0. Il resto del match è un allenamento agonistico controllato agevolmente. Grosseto si vede col solo homer di Herrera che vale il momentano 7-1, ma nella parte bassa tocca ancora a San Marino che vince 9-1.

