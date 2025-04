CORSA SU STRADA San Marino agli European Road Running Championships

La World Athletics ha istituito un campionato mondiale dedicato alla specialità, iniziativa che ha ispirato anche la European Athletics a lanciare la prima edizione degli European Road Running Championships, tenutasi tra le città belghe di Bruxelles e Leuven. Il nuovo evento continentale ha incluso gare sui 10 chilometri, sulla mezza maratona e sulla maratona, affiancando alla competizione riservata alle nazionali una gara open, aperta a tutti gli atleti desiderosi di rappresentare i colori del proprio Paese.

Tra i 46 Paesi partecipanti, anche San Marino ha preso parte alla manifestazione, con la presenza di due atleti in gara: Michele Agostini, impegnato nella mezza maratona, e Lorenzo Bugli, nei 10 km.

Sulle ondulate strade di Leuven, Agostini – a dodici anni dalla sua prima convocazione in nazionale – ha completato la prova in 1h19'48", nonostante alcune difficoltà fisiche, precedendo un atleta del Kosovo. Poi è stato il turno di Lorenzo Bugli, impegnato nei 10 km su un percorso tecnico e reso ancora più impegnativo dalla pioggia caduta prima del via. In condizioni climatiche più fresche rispetto al giorno precedente, il corridore sammarinese ha tagliato il traguardo in 32'34", precedendo i rappresentanti di Montenegro e Islanda nella classifica riservata alle nazionali.

