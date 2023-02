San Marino agli Europei giovanili di karate

A Cipro la 50° edizione del Campionato Europeo Cadetti, Junior e Under21 organizzato dalla European Karate Federation WKF. A rappresentare i colori biancazzurri la Nazionale della Fesam con quattro giovani atleti, tutti inseriti nella categoria Junior 16-17 anni. Guidata dal presidente federale Maurizio Mazza, la delegazione del Titano è stata impegnata anche sul piano istituzionale con la riunione del Direttivo dei Piccoli Stati D’Europa con la partecipazione straordinaria del Presidente della WKF, Antonio Espinosa presente alla manifestazione. Dopo l’emozionante cerimonia d’apertura dei giochi, la prima a scendere sul tatami è stata Denise Bertozzi nella specialità Kata (forme), che nonostante una buona prestazione non riesce ad accedere alla fase finale del torneo, riuscendo però a piazzarsi al di sopra delle avversarie dei Piccoli Stati. La giornata di sabato è dedicata al Kumite (combattimento): Rebecca Gaidella è la prima a gareggiare nella categoria -48kg, match concluso sullo 0-0, ma deciso a favore dell’avversaria dal giudizio arbitrale. L’atleta sammarinese occupa attualmente la 78° posizione del ranking mondiale WKF nella sua categoria, prima atleta del Kumite di San Marino ad entrare nei primi 100 atleti al mondo. Poi è il turno di Luca Vincenti nella stessa categoria -68kg, che viene superato nelle battute finali del suo incontro e non riesce ad accedere alla fase successiva del torneo. L'ultimo a gareggiare sempre nel Kumite, categoria -76Kg, è Michele Santi, la cui prova è stata condizionata da un infortunio che gli è costato l’eliminazione. Soddisfatti per l’impegno dimostrato dai propri ragazzi il presidente Fesam Maurizio Mazza e i coach Emanuel Santolini e Marcello Santini. I prossimi appuntamenti fissati in calendario saranno la Youth League WKF, che si disputerà in due giornata in Spagna e Croazia, in attesa del Campionato Europeo di Karate dei Piccoli Stati in Lussemburgo a Settembre.