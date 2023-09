San Marino ai 9° Campionati Europeo di Karate dei Piccoli Stati

San Marino ai 9° Campionati Europeo di Karate dei Piccoli Stati.

Si è svolto in Lussemburgo, nei giorni dal 14 al 17 settembre la 9° edizione del Campionato Europeo di karate dei Piccoli Stati d’Europa. Ben 337 gli atleti presenti che hanno dato vita a oltre 550 partecipazioni agonistiche, con tutti i 9 Stati presenti, con a farla da padrone la delegazione cipriota e quella di casa. Gli atleti biancoazzurri presenti all’evento erano 34, ed hanno ben figurato, portando San Marino a classificarsi al 5° posto nel medagliere, con 3 ori, 4 argenti e 16 bronzi. Le medaglie più prestigiose arrivano dai più giovani della delegazione, nella specialità Kumitè (combattimento), con Enrico Luis Casadei negli Esordienti -50Kg e Lorenzo Busi nei Cadetti -52g. Oro anche la squadra Kata (forme) con Nikolò Zambotto, Cristian Curugati e Simone Barbi. Soddisfazione del Presidente Fesasm Maurizio Mazza e per tutto lo staff tecnico, dal direttore tecnico agonistico settore karate Maestro Carlo Maurizzi, e dagli allenatori Claudio Giuliani, Casadei Mauro, Emanuel Santolini, Marcello Santini, Alessandro Mularoni, Alessio Magnelli, Riccardo Zambotto e Roberto Brogneri, per il prezioso lavoro svolto nella preparazione dei ragazzi. Ottimo anche il lavoro del responsabile arbitrale FESAM Maestro Fabio Castellucci, per il contributo dato negli organismi della SSEKF e sui tatami di gara con Sara Guerrieri che, con la sua personalità, ha dato una ottima immagine della classe arbitrale FESAM. Chiusa la nona edizione tutta la Fesam è già al lavoro per la 10° che si terrà a Monaco nel 2024. Il prossimo impegno agonistico per la Nazionale sarà a novembre in Ungheria con la partecipazione al Campionato del Mondo organizzato dalla WKF.

