San Marino ai campionati Europei a Cracovia.

Prima giornata dei Campionati Europei a squadre di Chorzow aperta dalle gare della terza divisione, la serie C dell’atletica continentale che vede sfidarsi dodici nazioni con in palio tre posti per la promozione alla categoria superiore. Chiara Guiducci ha chiuso tredicesima in 21.01.00. nei 5000. Dodicesimo Probo Benvenuti negli 800 in 2.02.52 stesso risultato per Davide Davosi nel salto triplo con 12.72. Nei 100 metri Alessandra Gasparelli chiude con 11.65 al secondo posto, mentre tra gli uomini terzo posto per Francesco Sansovini (10.52).

Quindicesima Sofia Bucci nei 400 metri con 1.00.69, in campo maschile, nono Alessandro Gasperoni in 48.68. Nel getto del peso Giorgia Cesarini è undicesima con il record nazionale under23 (7.65). Letizia Casadei Valentini tredicesima con 14.94, nel lancio del disco. Nei 3000 siepi tredicesimo Tommaso Casadei in 12.14.01.

