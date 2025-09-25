TV LIVE ·
San Marino ai Campionati Internazionali di Aquawalking

25 set 2025
Si svolgeranno a Mandelieu, in Francia, il 27 e 28 settembre i Campionati Internazionali di Aquawalking ai quali parteciperà anche San Marino, con una formazione formata da Cinzia Battistini, Thierry Vanet (in veste di tecnico e atleta), Raffaella Fosca, Simone Saraceni, Giuseppe Perrotta, Elia Moroni, Roberta Cecchetti, Antonella Saraceni, Veronica Zonzini, Paolo Sacanna, Nicola Selva, e guidata dal capo missione Ketty Mina.

La Marcia Acquatica è una disciplina nata nel 2004 in Francia e ora in grande crescita anche nel nostro Paese. Le prove di gara comprenderanno diverse distanze: 50 e 200 metri per la velocità, 800 metri e Acqua trail per la resistenza.





