MARCIA ACQUATICA San Marino ai Campionati Internazionali di Aquawalking

San Marino ai Campionati Internazionali di Aquawalking.

Si svolgeranno a Mandelieu, in Francia, il 27 e 28 settembre i Campionati Internazionali di Aquawalking ai quali parteciperà anche San Marino, con una formazione formata da Cinzia Battistini, Thierry Vanet (in veste di tecnico e atleta), Raffaella Fosca, Simone Saraceni, Giuseppe Perrotta, Elia Moroni, Roberta Cecchetti, Antonella Saraceni, Veronica Zonzini, Paolo Sacanna, Nicola Selva, e guidata dal capo missione Ketty Mina.

La Marcia Acquatica è una disciplina nata nel 2004 in Francia e ora in grande crescita anche nel nostro Paese. Le prove di gara comprenderanno diverse distanze: 50 e 200 metri per la velocità, 800 metri e Acqua trail per la resistenza.

