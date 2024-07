San Marino ai mondiali di Belgrado con Bollini, Fabbri e Sansovini

Anche San Marino ha partecipato ai mondiali assoluti di nuoto pinnato di Belgrado. A rappresentare il Titano gli atleti Emma Bollini, Camilla Sansovini e Federico Fabbri. Ad accompagnare la delegazione sammarinese il tecnico Fabio Donati. Le prime a scendere in vasca sono state le ragazze impegnate nei 50 metri apnea. Emma Bollini è riuscita anche ad aggiudicarsi la sua batteria con il tempo di 19.66. Nella stessa gara anche Camilla Sansovini che ha fermato il cronometro su 21.66. Per entrare in finale occorreva almeno 16.51. Tra le gare alle quali hanno partecipato i sammarinesi anche i 50 metri superficie. In campo maschile Federico Fabbri ha gareggiato nei 100 metri Bi-pinne nella seconda batteria. Il sammarinese ha fatto registrare il tempo di 51.35. Per i portacolori del Titano è stata un'ottima occasione di crescita in un grande evento internazionale.