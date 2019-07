San Marino ai mondiali di Roller a Barcellona

La Federazione Sammarinese Roller Sports è a Barcellona per partecipare ai World Roller Games 2019, il più importante torneo di Roller del mondo, che si concluderà il 14 luglio. All'evento parteciperanno oltre 4000 atleti che si affronteranno per vincere il titolo mondiale in undici discipline diverse: Alpine, Artistic, Roller Freestyle, Downhill, Inline Freestyle, Inline Hockey, Rink Hockey, Roller Derby, Scooter, Speed e Skateboarding. L'Italia è la manifestazione che partecipa con più atleti (445), ma anche San Marino scenderà in campo con Davide Giannoni per provare a portare a casa qualche medaglia.