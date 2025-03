San Marino ai Mondiali Invernali Special Olympics di Torino

Sentiamo Barbara Frisoni

I tre atleti sammarinesi saranno accompagnati dal Capo Delegazione Barbara Frisoni, dai coach di sci alpino Riccardo Marchetti e Giulia Cecchetti. Oggi la partenza verso il capoluogo del Piemonte dove si disputeranno i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, che si terranno dall’8 al 15 marzo.

La Federazione sammarinese Special Olympics per l'evento si è rifatta il look: nuovo logo e nuovo colore. Torino 2025 riunirà 1.500 atleti di 102 delegazioni, che gareggeranno in otto sport invernali: sci alpino, sci di fondo, danza sportiva, pattinaggio artistico, floorball, pattinaggio di velocità, snowboard e corsa con le racchette. Gli atleti biancoazzurri: Sara Valentini nello SnowShoeing; Stefano Gianessi e Ruggero Marchetti nello Sci Alpino.