San Marino al Congresso di Seoul della Stampa Sportiva

Aperti i lavori congressuali a Seoul, dove i membri dell'Associazione della Stampa Sportiva Internazionale si sono aggiornati nel corso dell'85° Congresso Internazionale, che torna per la quarta volta nella capitale sudcoreana in occasione – peraltro – del 99° anniversario dell'AIPS. Per l'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva, che aderisce all'AIPS dal 1985, stanno partecipando all'evento il Segretario Generale Luca Pelliccioni e il delegato Alessandro Ciacci. La prima giornata è stata caratterizzata da un'approfondita discussione in merito delle opportunità e dei rischi connessi alla proliferazione dell'intelligenza artificiale. Nel tardo pomeriggio, spazio agli AIPS Sport Media Awards 2022. Giunti alla quinta edizione, i premi al giornalismo sportivo declinati in tante e diverse categorie. Alla giuria sono stati presentati oltre 1800 prodotti editoriali provenienti da 138 diversi paesi. In particolare è stato poi posto l'accento sui prodotti di inchiesta sportiva sviluppati dai tanti giornalisti impegnati quotidianamente per garantire trasparenza e verità negli eventi sportivi nazionali ed internazionali. Il Congresso è anche l'occasione per un primo confronto con i colleghi giornalisti dei Piccoli Stati d'Europa, che saranno a Malta per l'edizione 2023 delle Piccole Olimpiadi.