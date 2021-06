RUGBY San Marino alla Conference 1 di Rugby Europe, Giardi: "Primo passo verso i Giochi di Malta"

Il covid ha congelato a lungo l'attività del rugby e, in particolare, del rugby a 7 di San Marino, ora finalmente pronto a partire da Belgrado con la Conference 1 di Rugby Europe. In teoria doveva essere Conference 2, cancellato per la difficile situazione pandemica perdurante in Slovacchia. La possibilità di salire di livello non ha spaventato i biancazzurri, convinti delle potenzialità della squadra. Nei 12 di Borsani ci sono tanti giovani ma anche le colonne storiche del movimento: su tutti i capitani Babboni e Bastianelli – che nel 15 si allenano col Romagna, in Serie A – e Ataei, nell'orbita del Bologna 1928, in Serie B.

Si comincia sabato con le partite della prima fase a gironi: sono 3 da 3 squadre, con San Marino avversario di Austria e Monaco. Domenica le fasi finali, dalle quali uscirà la classifica definitiva. "È una nazionale molto giovane - spiega il presidente della federazione sammarinese Davide Giardi - abbiamo avuto la fortuna di non avere troppi problemi fisici, quindi tutti i migliori sono disponibili: abbiamo dell'esperienza, specialmente con Babboni, Bastianelli e Ataei, tanti che hanno fatto qualche presenza nel 2019 e l'esordio di Alex Marchetti, che è un 2003. È chiaro che il livello sarà alto, quindi qualsiasi risultato sarà ben accetto".

La Conference 1 sarà comunque solo il primo step di un percorso che ha, come meta, l'esordio ai Giochi dei Piccoli Stati di Malta.

