ATLETICA LEGGERA San Marino Athletics Academy: nuovo record sammarinese per Luca Lazzari Per lui nuovo record sammarinese allievi nei 1500 m indoor con 4’39’’76. Nella stessa giornata, Melissa Michelotti ha corso la mezza maratona in 1’30’’35

Nel weekend Luca Lazzari ha stabilito il nuovo record sammarinese allievi nei 1500 m indoor con 4’39’’76, migliorando di oltre 20 secondi il suo precedente primato. Nella stessa giornata, alla Corrida del Progresso di Castel Maggiore, Melissa Michelotti ha corso la mezza maratona in 1’30’’35, abbassando il proprio record personale di più di un minuto. Soddisfazione espressa dall’allenatore Gian Luigi Macina per l’impegno e la costanza degli atleti della San Marino Athletics Academy.

