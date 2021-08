BASEBALL San Marino Baseball: 12-2 con Nettuno in Gara1, la testa è già a Bologna

Vincere aiuta a vincere ed il San Marino Baseball si sta preparando al meglio per la finale che potrebbe riportare lo Scudetto sul Titano dopo 8 anni di assenza. Prima, però, le ultime due gare della Poule contro Nettuno. In Gara1 non c'è storia: i ragazzi di Doriano Bindi si impongono con un netto 12-2. Discorso chiuso già ad inizio match con 2 punti nel primo inning e addirittura 6 nel secondo. Questa sera si replica con Gara2 – playball alle 20 sul diamante di Serravalle – ma la testa va già all'ultimo atto con Bologna.

Bologna è una delle rivali storiche per San Marino e soprattutto una vera e propria “bestia nera” dal momento che, nelle 3 finali precedenti, ha sempre conquistato il titolo. In più la UnipolSai è Campione d'Italia da 3 anni consecutivi mentre – rimanendo sempre nel tema del 3 – i biancazzurri sperano che la terza finale di fila sia quella buona. Giovedì 12 il via alla serie scudetto dal “Gianni Falchi” di Bologna, il giorno dopo si replica a San Marino. Se si dovesse trovare il punto forte dei Titani, il manager non ha grandi dubbi.

