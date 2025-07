San Marino Baseball: al via i play-off contro Milano

Un'ottima prima fase – al netto di qualche inciampo – chiusa al secondo posto del Gruppo A (quello Elite) con 19 vittorie e 9 sconfitte. Ora per il San Marino Baseball si inizia a far sul serio. Al via, infatti, i play-off della Serie A1 con i Titani grandi favoriti nella parte bassa del tabellone. Si parte con gli ottavi di finale dove i ragazzi di Doriano Bindi affronteranno Milano, seconda nel Gruppo B alle spalle di Codogno. Una qualificazione alla post-season ottenuta solo nel recupero dell'ultima gara disputata e – almeno sulla carta – poche chance di poter impensierire San Marino. Saranno comunque delle sfide da non prendere sotto gamba, per iniziare nel migliore dei modi il cammino verso quella che sarebbe la settima finale consecutiva. Lo Scudetto, invece, manca dalla stagione 2022.

Si prevede un altro duello con i campioni in carica di Parma, che hanno chiuso al comando la prima fase. Prima, però, c'è da pensare a Milano per volare ai quarti. San Marino – dopo gli ultimi rinforzi – può contare su rotazioni consolidate sul monte di lancio e un line-up pronto ad esplodere da un momento all'altro, come testimoniato dai 26 fuoricampo messi a segno in regular season. La serie si gioca interamente sul diamante di Serravalle: gara1 sabato alle 16, mentre gara2 – riservata ai lanciatori AFI – è in programma alle 20. Eventuale gara3, domenica alle ore 15.