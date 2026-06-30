BASEBALL San Marino Baseball, arriva Ademar Rifaela: esperienza internazionale per il lineup biancazzurro L'esterno di Curaçao, ex Orioles e nazionale olandese, è il nuovo rinforzo per la seconda parte della stagione.

San Marino Baseball, arriva Ademar Rifaela: esperienza internazionale per il lineup biancazzurro.

Il San Marino Baseball piazza un colpo di spessore per la seconda parte della stagione 2026. La società biancazzurra ha ufficializzato l'ingaggio di Ademar Rifaela, esterno mancino classe 1994, nato a Willemstad, nell'isola di Curaçao.

Rifaela arriva sul Titano dopo l'esperienza con i Lideres de Miranda, in Venezuela, dove ha chiuso l'ultima parte della stagione con una media battuta di .304 e sei fuoricampo, numeri che ne confermano le qualità offensive.

Il nuovo rinforzo sammarinese vanta un curriculum di alto livello. Ha iniziato la carriera professionistica nell'organizzazione dei Baltimore Orioles, scalando le varie categorie delle Minors fino al Triplo A con i Norfolk Tides, dopo le esperienze con Delmarva Shorebirds, Aberdeen IronBirds, Frederick Keys e Bowie Baysox.

Importante anche il percorso con la nazionale olandese, della quale è stato uno dei punti di forza nella conquista del titolo europeo nel 2019 e della medaglia di bronzo nel 2023. In carriera ha inoltre giocato nelle leghe invernali di Repubblica Dominicana e Nicaragua e nel campionato messicano con Guerreros de Oaxaca, Generales de Durango e Bravos de León.

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