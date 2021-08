BASEBALL San Marino Baseball, Bindi: "Con Bologna abbiamo un conto in sospeso"

Nella prima partita San Marino si impone con un netto 12-2 contro Nettuno, gara valevole per l'ultimo turno di Poule Scudetto. I ragazzi di Doriano Bindi, già qualificati per la finalissima contro Bologna, chiudono presto il match con 2 punti nel primo inning e addirittura 6 nel secondo. Questa sera in programma Gara2 alle ore 20.

Della finale scudetto con Bologna ha parlato il manager Doriano Bindi

