BASEBALL San Marino Baseball, buona la prima con Senago Dopo un avvio complicato, tutto facile per il San Marino Baseball che in gara1 supera Senago con un netto 8-1. Oggi in programma le altre due partite con i lombardi - alle 16 e alle 20 - sul diamante di Serravalle.

Tre inning e mezzo di paura, poi cambia tutto. Inizia bene il trittico di sfide contro il fanalino di coda Senago per il San Marino Baseball. In una giornata dove vince anche Bologna – 9-1 contro Grosseto – i campioni d'Italia rispondono alla grande e si impongono sul diamante di Serravalle con un netto 8-1. Gara1 che però non parte in discesa, anzi. I lombardi trovano subito l'1-0 con la valida interna di Pestana e mantengono il vantaggio per i primi 3 inning. Nel quarto ci pensa Leo Ferrini a spaccare la partita in due: con un triplo a destra mette a segno ben 3 punti che valgono sorpasso e un po' più di tranquillità. Anche perché, nelle due successive riprese, San Marino scappa prima con il fuoricampo da 3 punti di Gabriel Lino e poi con quello da uno di Ericson Leonora che vale il 7-1. Al sesto inning la volata di sacrificio di Oscar Angulo fissa il definitivo 8-1: gara1 va agli uomini di Doriano Bindi.

