San Marino Baseball di scena a Castenaso nel weekend

Dopo il turno di riposo torna in campo il San Marino Baseball impegnato nella doppia sfida con il Castenaso, incontro valido per la 19ª giornata di campionato di Serie A1. La squadra di Mario Chiarini, terza in classifica, punta alla vittoria contro l'ultima della classe e giocherà con la divisa listata a lutto per la recente e tragica scomparsa di Christian Giardi. Si gioca venerdì e sabato sul diamante di Castenaso con l'inizio sempre fissato alle ore 20.30.