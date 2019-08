San Marino Baseball, Giordani: "Contento per il fuoricampo ma dobbiamo pareggiare la serie"

SRV_INT_GIORDANI_170819

Federico Giordani, esterno del San Marino Baseball, è stato uno dei gran protagonisti di Gara 1 tra Bologna e San Marino - terminata 3-1 in favore degli emiliani -. Il suo fuoricampo ha illuso i Titani che poi sono stati recuperati: "Abbiamo fatto bene secondo me ed è stata una gara equilibrata" - ha detto il classe 1997 - "è fondamentale provare a pareggiare la serie per poi giocarci tutto a San Marino".