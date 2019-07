San Marino Baseball in lutto per la morte di Christian Giardi

"Siamo increduli, scioccati, distrutti. Per noi, per la nostra famiglia del San Marino Baseball, è un giorno tragico". Così, in una nota, la società per la morte di Christian Giardi. "Aveva 43 anni, ne avrebbe compiuti 44 a settembre. Pochi, pochissimi per essere strappato così alla vita - prosegue il comunicato - Christian ha partecipato come tutti noi all’organizzazione del torneo di baseball di ieri sera, il 1° Trofeo del Galeone, un evento riuscito al quale lui ha dato una grossa mano, come sempre. In tarda serata, in un clima di relax al campo con tutti i partecipanti e gli spettatori che stavano lasciando il campo, Christian s’è sentito male". L'allarme al 118 è partito da uno spettatore. L'ambulanza è intervenuta intorno a mezzanotte, ma nonostante i tentativi di rianimarlo subito e poi in Ospedale, Giardi è morto poco prima delle 3.

"Il dolore in questo momento non è misurabile - prosegue la San Marino Baseball - Christian Giardi non solo è stato un nostro tifoso appassionato. Christian era uno di noi. Tutti noi, dirigenza, staff tecnico, giocatori e collaboratori del San Marino Baseball, siamo vicini alla sua famiglia e a chi gli ha sempre voluto bene in questo momento di infinita tristezza. Ciao Christian…"