San Marino Baseball iscritto al campionato

San Marino difenderà lo scudetto nel prossimo campionato di serie A. I campioni d'Italia rientrano nelle 30 squadre iscritte alla prossima stagione ufficializzate della Federazione Italiana. Non parteciperanno Academy Nettuno e Castelfranco Veneto. In merito alle "congetture di questi giorni", ha sottolineato la Federazione Italiana, "relative a scontri fra la Federazione e la società San Marino e, più precisamente, fra il Presidente Federale Andrea Marcon e Alberto Antolini, non sono mai stati interrotti i rapporti fra le parti".