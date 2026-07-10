San Marino Baseball, Mazzotti: "Finale di regular season da gestire. Vogliamo mantenerci per i playoff"

Con già la certezza del primato nel proprio girone, il San Marino Baseball si avvia a un finale di regular season in cui potrà non forzare, ma potrà cercare di consolidare ulteriormente i meccanismi in vista dei playoff e soprattutto amministrare le forze. Senza l'urgenza di vincere, il general manager dei titani, Mauro Mazzotti, spiega che "ci sarà d gestire queste tre settimane per arrivare poi ai quarti di finale alla fine di luglio. Abbiamo Grosseto, abbiamo Nettuno e poi abbiamo Collecchio in casa per chiudere la regular season. Noi speriamo di mantenerci bene, soprattutto che nessuno si faccia male e che possa essere un buon viatico per iniziare bene i playoff".

Poi qualche occhiata si dà anche all'altro girone?

"Beh sì, quest'anno di là è molto più combattuta, anche perché se lo giocheranno fino alla fine, essendo distanziati di una partita Parma e Bologna. Loro giocheranno partite vere fino in fondo, perché il piazzamento è importante".

È San Marino comunque la squadra da battere?

"San Marino è la squadra da battere perché è campione d'Italia, tutto lì. Poi, quando arriveremo a settembre, si vedrà".

Voi in squadra avete anche ragazzi venezuelani, quindi stanno attraversando un momento non semplice...

"Sì, sicuramente è stata una botta molto grossa. Fortunatamente, tranne Jairo Ramos che ha avuto dei problemi perché abita a La Guaira, gli altri abitano lontano e quindi non hanno subito grossi danni, a parte una grande paura. Però sono attaccati al telefono molto molto più del solito e lo possiamo solamente capire".







