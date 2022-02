BASEBALL San Marino Baseball, Mazzotti: "Pronti ad arrivare in fondo sia in Campionato che in Coppa"

Riparte la stagione del San Marino Baseball campione d'Italia. Una squadra rivoluzionata ma pronta a difendere lo scudetto e ben figurare in Coppa dei Campioni, come affermato dal General Manager Mauro Mazzotti.

Nel video l'intervista.

