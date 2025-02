BASEBALL San Marino Baseball, Mazzotti: "Vogliamo arrivare fino in fondo" Il general manager presenta il nuovo roster, con cinque aggiunte, e definisce gli obiettivi per la stagione

"Negli ultimi sei anni abbiamo sempre fatto le finali, quindi l'obiettivo è ancora di arrivare fino in fondo". Non usa giri di parole Mauro Mazzotti, team manager del San Marino Baseball, per delineare gli obiettivi della stagione: dopo due finali consecutive perse, i titani vogliono tornare sul trono della Serie A. Un successo che manca dal 2022.

"Adesso è molto presto, ma squadra sta prendendo forma e poco a poco metteremo insieme un roster di qualità - prosegue Mazzotti -. Abbiamo 5-6 facce nuove, quindi sicuramente saranno giocatori da testare. Quasi tutti vengono dal nostro campionato, però, quindi conoscono la realtà e si adatteranno più facilmente. Poi ci saranno anche delle novità".

Dopo aver visto il roster delle altre squadre, pensi che saranno sempre i soliti a contendersi il titolo o ci dobbiamo aspettare qualche sorpresa?

"Sicuramente la prima fase sarà un po' interlocutoria, perché di otto squadre che siamo, tutte faranno le ottavi di finale. Quindi io credo che le squadre e i roster prenderanno forma a strada facendo".

Dopo due finali di fila dall'esito opposto a quello sperato, quanta voglia c'è di ritornare su quel trono?

"Tanta. Sicuramente noi lottiamo e giochiamo per arrivare fino in fondo, anche se poi vince sempre una sola. Noi siamo sempre stati lì, in questi ultimi anni, e sicuramente credo che il bilancio sia positivo. Però uno cerca sempre di vincere, se può".

