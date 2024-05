SERRAVALLE San Marino baseball: parte con una sconfitta la sfida contro Grosseto I toscani si impongono a Serravalle per 4-0. Gara2 e Gara3 si giocano alle 15 e alle 20.

Dopo l'esordio perfetto con Macerata, nella seconda giornata il San Marino parte con una sconfitta. Il trittico di Serravalle comincia col 4-0 per Grosseto, in controllo fin dal secondo inning: i maremmani sbloccano la classifica e la formazione di Bindi lascia la vetta solitaria a Parma, unica ancora a punteggio pieno.

La partita comincia con Joe Mazzuca a lanciare e Simone Albanese a ricevere a casa base, momento amarcord tra due elementi storici di San Marino. Poi il via vero e proprio e i bei momenti si chiudono qui. O meglio dopo un primo giro senza punti, dopodiché fuoricampo di Garcia per il vantaggio Grosseto.

L'allungo decisivo arriva nel terzo: valida a sinistra di Tomsjanen e bunt di Piccini, la difesa dei Titani – non in giornata perfetta – s'incarta e il corridore va dalla prima base fino a casa. Raddoppio e tris nel prosieguo, col singolo di Martini a scavare il solco.

In attacco San Marino fatica a essere efficace sui lanci di Carbo e al 5° Grosseto mette il sigillo: base ball su Vaglio, lancio pazzo e un’altra valida di Tomsjansen organizzano il poker, nel prosieguo i Titani arrivano giusto un paio di volte in seconda base ma il tabellino non cambierà più, sancendo il ko.

