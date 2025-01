BASEBALL San Marino Baseball: per Angelo Palumbo è un ritorno Venezuelano con passaporto italiano, Palumbo è un lanciatore di 29 anni già a San Marino nel 2022

Nuovo arrivo in casa San Marino Baseball. Si tratta di Angelo Palumbo, che torna sul monte Titano dopo l’annata 2024 passata nelle fila del Bsc Grosseto e quella del 2023 a Macerata. Palumbo, 29 anni, è un pitcher di nascita venezuelana (Maracaibo) e passaporto italiano che potrà salire sul monte nella gara riservata ai lanciatori AFI. Nel corso degli anni ha vestito a più riprese la maglia azzurra della Nazionale. Dopo l’esordio nelle minors con affiliazione Orioles, ha giocato in Lega invernale venezuelana con la casacca dei Cardenales de Lara, con un ruolino di marcia nel 2019 e 2020 di 2 vittorie, 1 sconfitta e 1.87 di media pgl in 33.2 inning.

Nel corso degli anni, parallelamente al suo percorso italiano, è passato anche a Tigres de Aragua e Bravos de Margarita. Il capitolo europeo della sua carriera comincia dalla Germania, a Bad Homburg nel 2017, mentre il debutto in Itala arriva con Bolzano, in A2. L’esordio in Serie A invece è con la maglia della Fortitudo Bologna. Per lui, in quel 2021, 6 vittorie, 0 sconfitte e 1.71 di media pgl.

Nel 2022 veste la divisa del San Marino Baseball, con 2 partite vinte e 0 perse in 17.2 inning (media 6.62). Nel 2023, con Macerata, 1.08 di media in cinque apparizioni sul monte. Infine, l’anno scorso con la casacca del Bsc Grosseto, finito a 5 vinte, 3 perse e 1 salvezza, con 2.82 di media in 38.1 inning totali.

