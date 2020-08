San Marino Baseball, preso il venezuelano Angulo

Oscar Angulo è ufficialmente tesserato col San Marino Baseball. Il 36enne utility venezuelano, già visto in Italia con Novara, Rimini e Nettuno City, è arrivato il 31 luglio e sta osservando il periodo di quarantena, al termine del quale si aggregherà ai compagni. Angulo ha passato gran parte della sua carriera in Spagna, con Valencia - con cui ha vinto un titolo - El Llano, Villadecans e Barcellona. Dopo frequenti campionati oltre il 350 di media battuta nel campionato iberico - con tanto di debutto in nazionale - Angulo non si smentisce al primo approccio italiano. Con Novara, nel 2017, batte 415 (secondo a fine stagione dietro a Marval), con 10 fuoricampo (primo) e 27 punti battuti a casa. Nel 2018, con Rimini, batte 381 (40/105) con 6 homer e 25 rbi, mentre nel 2019, col Nettuno City, si attesta su una media di 368 e 12 punti battuti a casa.