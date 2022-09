CAMPIONI D'ITALIA San Marino Baseball ricevuta dai Capitani Reggenti: "Avete saputo regalare emozioni" Celebrato il sesto scudetto, il secondo consecutivo, della franchigia sammarinese con l'udienza dai Capi di Stato.

Un'eccellenza sammarinese ricevuta a Palazzo Pubblico per celebrare il sesto scudetto, il secondo consecutivo del San Marino Baseball. Con ancora nella mente la valida di Lino che spinge Epifano a casa per il 2-1 che vale il tricolore. Un stagione lunga e di alto livello culminata con un successo arrivato a gara7 dell'Italian Baseball Series. Il Segretario per lo Sport Teodoro Lonfernini ha ripercorso la storia del club sammarinese, ricordando i trionfi della franchigia biancoazzurra. Un fiore all'occhiello per San Marino e per i sammarinesi. Traguardi di assoluto prestigio, che il presidente Mauro Fiorini, ha ricordato, raggiunti con lavoro e grande sacrificio, sottolineando la necessità di sostenere il movimento per mantenere alto il livello di un club che dal 2008 ha vinto sei scudetti, giocando anche altre quattro finali. L'udienza con i Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli, chiude un grande 2022 per il baseball del Titano: “Una pagina che”, hanno ricordato i Capi di Stato, “ci riempie di orgoglio perché conferma il grande valore e il livello di eccellenza raggiunti, da una squadra che, nel corso degli anni ha saputo regalare emozioni e gioie intense ai tanti appassionati e alla nostra intera comunità”. Un risultato storico per lo sport sammarinese che nel baseball si conferma a grandissimi livelli.

Nel servizio Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato allo Sport

