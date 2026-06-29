BASEBALL San Marino Baseball, rinforzo sul monte di lancio: arriva Ramon Rosso

San Marino Baseball, rinforzo sul monte di lancio: arriva Ramon Rosso.

Il lanciatore dominicano con passaporto spagnolo Ramon Rosso un nuovo giocatore del San Marino Baseball. Rosso, che ha trascorsi in Mlb con i Philadelphia Phillies tra il 2020 e il 2021, stava giovando in Liga Mayor Venezuelana con i Caciques Dc, fino a che il campionato è stato interrotto dopo il devastante terremoto che ha colpito il Paese.

Classe ’96, è un pitcher destro di 1.93 che ha iniziato la carriera sotto all’organizzazione dei Dodgers e poi Phillies. Dopo un paio d’anni in Singolo A, fa il salto nel 2019 con le esperienze in Doppio (Reading Fightin Phils) e Triplo A (Lehigh Valley Iron Pigs). Invitato allo spring training del Phillies nel 2020, fa il suo debutto in Mlb il 24 luglio dello stesso anno. Di lì in avanti si esprime tra Triplo A e Lega invernale dominicana.

Poi il Messico: nel 2024 con Piratas de Campeche e Bravos de Leon, nel 2025 con El Aguila de Veracruz e Rieleros de Aguascalientes. Ha vestito anche la maglia della Spagna per le qualificazioni al World Baseball Classic.

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