San Marino Baseball saluta Quevedo e De Leon

Il San Marino Baseball comunica l’interruzione del rapporto, dopo otto anni, con Carlos Quevedo. Oltre ad aver contribuito in maniera fattiva alla conquista dei due scudetti nel 2021 e 2022, Carlos è stato una persona e un giocatore importante per la nostra organizzazione. Arrivato nel 2016 dopo l’esperienza a Padova, ha dimostrato nella vita di tutti i giorni, oltre che sul diamante, il suo valore. Per questo lo ringraziamo molto. Quevedo ha dato tanto a San Marino e noi gli auguriamo il meglio per il suo futuro. Tutto, però, ha un inizio e una fine e anche l’era Quevedo è arrivata al suo termine. Le strade si separano anche da Anderson De Leon, che ringraziamo per una buona prima parte di stagione.