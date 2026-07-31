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San Marino Baseball scattano i play off

Sul Diamante di Serravalle avversario Crocetta

31 lug 2026

La corsa allo scudetto entra nel vivo e per il San Marino Baseball è arrivato il momento della verità. Da oggi prendono il via i playoff della Serie A di baseball, con i Titani chiamati a difendere il tricolore conquistato nella passata stagione.

La formazione sammarinese, protagonista di un'altra regular season di altissimo livello, si presenta alla fase a eliminazione diretta con l'obiettivo di confermarsi ai vertici del movimento italiano.

Il primo ostacolo sulla strada del Monte Titano è il Crocetta, avversario da non sottovalutare ma contro cui il San Marino parte con i favori del pronostico grazie al miglior rendimento mostrato durante la stagione regolare. La serie promette comunque battaglia, perché nei playoff ogni dettaglio può fare la differenza.

Per la squadra sammarinese si apre dunque un mese decisivo: superare il primo turno significherebbe avvicinarsi alle semifinali e continuare l'assalto a uno scudetto che rappresenterebbe l'ennesima conferma della solidità di un club ormai punto di riferimento del baseball italiano. L'obiettivo è chiaro: trasformare il fattore campo e l'esperienza maturata nelle ultime stagioni nell'arma decisiva per proseguire la corsa verso il titolo.




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