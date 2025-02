BASEBALL San Marino Baseball: sul Titano arriva Gedionne Marlin

Il San Marino Baseball ha annunciato l’arrivo di Gedionne Marlin, nuovo interbase che sarà a disposizione dello staff tecnico per la stagione 2025. Olandese di Curaçao, Marlin è un classe 2004 che ha appena compiuto 21 anni, è shortstop titolare della Nazionale orange under 23 e arriva nel solco di una politica di ringiovanimento che vuole essere tratto distintivo di questa stagione. Marlin ha già avuto modo di affacciarsi al mondo pro grazie ai trascorsi in Summer League dominicana con affiliazione Texas Rangers.

