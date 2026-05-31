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San Marino Baseball: un big inning a testa vale l'1-1 con Crocetta

Gli emiliani segnano otto punti insieme e vincono gara-1 9-3, i titani rispondono con sei in blocco nel finale di gara-2, vinta 8-2

31 mag 2026
San Marino Baseball: un big inning a testa vale l'1-1 con Crocetta

Una vittoria e una sconfitta per San Marino in casa di Crocetta, nell'ottavo turno della Serie A Gold. Agli emiliani è andata una gara-1 che ha dell'incredibile, grazie a un clamoroso big inning nella penultima ripresa. Sotto dalla prima alla settima, con il punteggio sul 3-1 in favore di San Marino, Crocetta ribalta l'incontro segnando otto punti tutti insieme, nell'ottavo attacco. Nel giro di pochi minuti arrivano tre singoli, una valida, un doppio, un triplo, una base ball e un fuoricampo, che fissano il punteggio sul 9-3 per i padroni di casa.

I titani si prendono la rivincita in gara-2, in serata, con lo stesso divario e simile andamento. Arrivati alla nona ripresa sul 2-2, San Marino si scatena e realizza a propria volta un big inning, in questo caso da sei punti. Qui, Guevara e Pieternella portano la squadra di Ramos sul 4-2, poi Antonia, Colmenares e lo stesso Guevara, con un doppio, completano il lavoro, conducendo all'8-2 finale. San Marino sale a 11 vittorie e 3 sconfitte, restando in testa al girone B di fronte a Macerata, con record identico rispetto a Parma, che guida il girone A. Entrambe hanno giocato finora sette degli otto turni disputati.




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