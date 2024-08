San Marino baseball vince in rimonta gara3 contro Grosseto

Un successo fondamentale, una vittoria per 3-2 che permette al San Marino di ribaltare la serie contro il Bbc Grosseto. Per i Titani la vittoria arriva al termine di una bella rimonta concretizzata al settimo inning. Ospiti a comandare la partita, ma che devono attendere il quarto attacco per aggiornare il tabellone del punteggio. Bruno piazza un triplo a destra che vale il 2-0 di Grosseto. San Marino va vicino al punto al sesto, con tre uomini in base e due out, Pieternella è eliminato al volo e l'occasione sfuma. Nella parte bassa dell'ultimo inning San Marino trova i punti per vincere gara3. Di Fabio tocca una valida a destra che fa entrare due punti per i Titani. La rimonta è completata quando Tromp batte la valida che spinge Lopez a casa base per il 3-2 San Marino. Serie sul 2-1 per i Titani e questa sera gara4. Nelle altre partite UnipolSai Bologna e Parmaclima staccano il pass per le semifinali scudetto vincendo le prime tre partite delle serie rispettivamente contro Palfinger Reggio Emilia e Nettuno 1945. La Big Mat Grosseto vince e tiene aperta la serie contro Macerata.