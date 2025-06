San Marino batte 3-0 Nettuno in gara 1

C'è da difendere il secondo posto da un triplice attacco San Marino, per questo giro, almeno una se la terrà dietro. Gara1 dell'incrocio con Nettuno finisce con un 3-0 per i i titani che salgono a +2 dai rivali di turno. E accorciano pure su Parma, battuta da Bologna e ora, per San Marino, distante 3 vittorie. Nella prima di Serravalle spiccano la produttività del line up, che chiude a 11 valide, e la buona prova dei lanciatori, con Lage vincente e Mendez autore della salvezza.

Pronti, via e San Marino è subito avanti, col singolo di Proctor e il doppio di Angulo a sbloccare il tabellino. Che resterà immutato a lungo, perché se l'attacco di casa spinge ma non punge quello ospite sbatte su un Lage impeccabile, con appena due arrivi in base concessi in 6 riprese. Ed è proprio tra 6° e 7° che San Marino la blinda, coi fuoricampo di Marlin e Diaz a siglare l'allungo.

Non si aggiungerà altro: Lage viene rilevato da Leal, che nonostante qualche problemino nell'8° si mantiene intonso, e Mendez, che a sua volta non concede arrivi in base e mette i sigilli alla vittoria. San Marino allunga su Nettuno – e su Macerata, che ancora deve giocare gara 1 – accorcia su Parma e mantiene il +1 su Bologna, per un venerdì praticamente perfetto.