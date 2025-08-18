BASEBALL San Marino batte 6-3 Bbc Grosseto ed è in semifinale La squadra di Doriano Bindi ha vinto, sul campo di casa, anche gara3. Sfiderà la vincente tra Bologna e Bsc Grosseto

San Marino si conferma tra le 4 squadre migliori d'Italia nel baseball. Ieri sera la squadra di Doriano Bindi ha guadagnato, sul campo di casa, l'accesso alle semifinali vincendo gara3 per 6-3 e chiudendo la serie con un secco 3-0 ai danni del Bbc Grosseto.

Venendo alla cronaca della partita, si registra un sostanziale equilibrio fino al termine del 5° inning. In quello successivo Piñeyro va avanti nel conto, è a 2 strike e 0 ball, ma il terzo lancio è incontrato benissimo e ne viene fuori una gran valida a sinistra. Un doppio che porta a casa i due punti del 2-0 e fa iniziare il big inning. Poi, in successione, valida del 3-0 di Celli, base a Diaz, base a Di Fabio per il 4-0 automatico e singolo di Batista che vuol dire 6-0 per San Marino. In un amen la partita cambia volto.

Arrivano anche un ulteriore singolo di Marlin a riempire le basi con un out, ma poi l’attacco si ferma. La replica, parziale, del Bbc Grosseto arriva all’8°. Franceschelli e Vaglio cominciano con due singoli ed entrambi avanzano su un errore della difesa. Giovanni Garbella la spara lontanissimo, ma Pieternella la prende al volo a mette insieme un grande eliminazione, pur se nell’azione arriva il punto grossetano grazie alla volata di sacrificio. Per Herrera c’è la base ball, Vaglio segna su lancio pazzo e il singolo di Martini fa entrare anche il terzo punto.

Con due in base, al piatto c’è addirittura il punto del potenziale pari, ma la rimbalzante di Deotto è giocata benissimo da Di Fabio che completa un doppio gioco terza – prima. Scampato il pericolo, il 6-3 rimane congelato fino alla fine, col 9° inning che scorre abbastanza veloce. Con due out e le basi vuote, Franceschelli trova la sua seconda valida di serata, ma dopo di lui Vaglio è eliminato al piatto.

Finisce 6-3, San Marino è in semifinale dove troverà la vincente della serie tra il Bsc Grosseto e Bologna, al momento sul 2-1.

