Grande risultato per il volley sammarinese. La squadra maschile conquista la medaglia d’oro agli Europei dei Piccoli Stati in Liechtenstein. La squadra di coach Stefano Mascetti, dopo aver battuto Liechtenstein e Irlanda del Nord, supera la Scozia 3-1 e si aggiudica il primo posto con una partita di anticipo. I Titani conquistano anche la qualificazione per i prossimi Giochi dei Piccoli Stati di Andorra.