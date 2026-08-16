BASEBALL San Marino batte ancora Bologna: serie sul 2-0

San Marino batte ancora Bologna: serie sul 2-0.

6-5 in gara2 e 2-0 nella serie. San Marino raccoglie il massimo dalle due partite casalinghe con Bologna e adesso la semifinale si trasferisce al Gianni Falchi per terza e quarta partita di martedì e mercoledì. Al contrario di gara1, nel secondo match i ragazzi di Jairo Ramos non vanno mai sotto, ma c’è stato da sudare fino all’ultimo out, con Bologna che rimane con l’uomo del potenziale pari in terza e quello dell’eventuale vantaggio in seconda. Il lanciatore vincente è Palumbo, perdente Civit. Salvezza per Ettore Giulianelli, che alla sua prima apparizione in maglia San Marino mette insieme due out fondamentali per chiudere l’incontro. In battuta da segnalare i fuoricampo per Pieternella e Guevara.

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