San Marino batte ancora Bologna, Tripla Corona per Celli

Nell'anteprima delle finali scudetto, San Marino conferma il primato in regular season col 3-1 sulla Fortitudo Bologna, ma la copertina è tutta per Federico Celli. Leader del campionato per media battuta (473), fuoricampo (10) e punti battuti a casa (36) l'esterno dei titani conquista la Tripla Corona della Serie A1. 10 anni dopo Carlos Duran e a 29 anni da Roberto Bianchi, ultimo italiano a riuscire nell'impresa. Una stagione straordinaria – 26 valide su 27 – nella quale, per Celli, manca solo il tricolore, da conquistare con una San Marino che si presenta in finale da testa di serie.

Si comincia a Bologna il 17 e da lì si comincia l'alternanza dei diamanti, con le eventuali Gara6 e Gara7 da disputarsi a Serravalle il 26 e il 27. L'ultima di stagione regolare comincia nel segno della Fortitudo, avanti nella parte bassa del primo: Hernandez concede base su ball a Dobboletta e incassa la volata di Helder, con Giovanni Garbella che raccoglie al volo ma poi è frettoloso e impreciso nel tiro a casa. Il caraibico segna così un 1-0 che resiste fino al quarto, quando San Marino la ribalta definitivamente: Angulo pareggia con un out interno, poi Caseres mette il singolo del vantaggio e Giovanni Garbella spara il proiettile del 3-1, favorito dall'errore di Russo. Negli altri tre inning Hernandez, Baez e Kourtis non concedono punti e in attesa delle Italian Baseball Series San Marino chiude in bellezza la regular season.