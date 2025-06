BASEBALL San Marino batte ancora Nettuno e fa doppietta Partita tirata e decisa all'8° con la valida di Di Fabio a siglare il 2-1. I Titani consolidano il 2° posto a -3 da Parma.

Deve sudare fin quasi all'ultimo San Marino, alla fine però ecco la doppietta che consolida il secondo posto. Nettuno s'arrende solo all'8°, quando la valida di Di Fabio sigla il definitivo 2-1. I titani dunque prendono margine sui laziali – che alla vigilia potevano sognare anche il sorpasso – e confermano l'accorcio sulla capolista Parma, che col successo in gara 2 su Bologna mantiene il +3.

A Serravalle la partita si sblocca nel 2°: nella parte alta Nettuno va vicina al vantaggio ma non quaglia, così, nella bassa, è San Marino a bussare col fuoricampo da un punto di Diaz, il secondo personale dopo quello di gara1. Immediato comunque il pari ospite, firmato nella ripresa successiva dal triplo di Zazza. Qui la partita vive una lunga fase di stallo, nella quale nessuna delle contendenti sembra trovare lo spunto per l'allungo. Finché, all'8ª, ecco la valida in campo opposto di Di Fabio a sancire il 2-1. Blindato da Di Raffaele, impeccabile, nell'ultimo, decisivo inning, nel mettere i paletti alla line up di Nettuno.

