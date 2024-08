San Marino batte Bologna e vola in finale scudetto

Il San Marino Baseball vince 5-2 la quinta partita e chiude sul 4-1 la serie di semifinale con Bologna, qualificandosi così alla finale scudetto. Per la quarta volta in cinque partite ad andare in vantaggio è stata la Fortitudo ma, dopo lo 0-1 nella parte alta del 1°inning, sono arrivati subito tre punti per il 3-1 che hanno permesso alla squadra di comandare per tutta la partita. Prestazioni eccellenti da parte dei due lanciatori sammarinesi. Vassalotti, pitcher vincente, e Luca Di Raffaele, cha ha firmato la salvezza senza concedere arrivi in base. La squadra di Doriano Bindi attende ora di conoscere l’avversario per il tricolore tra Parma e Macerata. I Ducali conducono la serie per 3-2, dopo essere stati in vantaggio per 3-0. Domenica a Parma è in programma gara 5, lunedì eventuale gara 6.