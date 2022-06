San Marino batte Grosseto in gara1

Archiviata la settimana di Coppa Campioni, San Marino si rituffa in Campionato con il debutto nell'Intergirone. Un debutto vincente per 5-4 su Grosseto, un debutto per nulla semplice anche se i padroni di casa si sono trovati avanti due volte: 2-0 prima e 4-2 poi. Il primo segnale è il grande avvio di Quevedo, Grosseto passa tre inning senza nemmeno un arrivo in base. L'attacco sammarinese gira e segna 2 punti. Al quarto però Grosseto fa prima capolino, poi entra di forza in partita. Prima Albert accorcia con un fuoricampo, poi Vaglio spinge a casa il 2-2. San Marino torna avanti con base a Ferrini, singolo di Celli e volata di sacrificio di Angulo. E' al sesto però che i padroni di casa segnano il punto della svolta con il doppio di Celli che vale il 4-2. Sembrerebbe fatta, ma fatta non è. Grosseto non molla la presa e trova modo e maniera di riemergere sul 4-4. Tutto da rifare, fino alla parte bassa del settimo quando i Campioni d'Italia riescono a segnare il punto del 5-4. Missione compiuta e ora gara 2.