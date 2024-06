VOLLEY SCA DONNE San Marino batte l'Irlanda e prenota la medaglia La squadra del ct Cristiano Lucchi supera anche l'Irlanda. Contro la Scozia la partita che vale il primo posto, con diretta su San Marino RTV dalle 17:30.

Il PalaCasadei si riempi anche per la seconda partita degli Europei dei Piccoli Stati. San Marino non delude e supera anche l'Irlanda 3-0 (25-16, 25-13, 25-13). Le Titane giocano un'ottima partita e il ct Cristiano Lucchi ha la possibilità di far ruotare tutte le giocatrici a sua disposizioni, tra le quali si segnala l'esordio della più giovane della squadra, la classe 2008 Giorgia Guerra. La centrale sammarinese si prende anche la soddisfazione di conquistare il punto del 25-13 dell'ultimo set. Contro la Scozia, diretta su San Marino RTV dalla 17:30, è di fatto una finale che vale il gradino più alto del podio. Grazie alle due vittori conquistate anche la nazionale femminile di pallavolo parteciperà ai prossimi Giochi dei Piccoli Stati ad Andorra.

