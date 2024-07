Il quarto di finale più equilibrato si posta a Serravalle, dopo l'1-1 in Toscana, San Marino ospita Bbc Grosseto per gara 3 sul diamante di casa. La serie resterà sul Titano almeno fino a gara quattro in calendario per giovedì primo agosto, con l'eventuale gara 5 venerdì. I grossetani hanno conquistato gara uno per 4-3, mentre i Titani hanno pareggiato con 14-2 frutto di tredici battute valide.