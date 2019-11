"San Marino Beach Tennis Master Cup" ai nastri di partenza con tanti nomi illustri

Lo scorso anno era stata una piacevole novità, ora è una gradita conferma. La seconda edizione della San Marino Beach Tennis Master Cup, in programma dall'1 al 3 novembre, richiama ancora una volta sul Titano i migliori interpreti del tennis su spiaggia del panorama mondiale. 40 coppie nel tabellone maschile, 28 in quello femminile e un montepremi da 10000 dollari più l'ospitalità: il torneo, tra i più affermati a livello indoor, è una vera e propria eccellenza come spiegato anche dal direttore Stefano Pazzini.



Grandi nomi del beach tennis femminile - la campionessa mondiale Maraike Biglmaier e quelle europee Gasparri-Cimatti - ed anche nel maschile con la presenza dell'azzurro Marco Garavini, n.6 al mondo, in coppia con il giovane Valmori, oro ai Mediterranean Beach Games di Patrasso e dei vincitori dell'ultima edizione Benussi e Beccaccioli. “Il beach tennis è un fiore all'occhiello” - così il presidente della Federtennis, Christian Forcellini. Dopo le qualificazioni e i primi turni, sabato 2 novembre si giocano ottavi e quarti di finale mentre domenica 3 in programma semifinali e finali.





Nel servizio le interviste a Stefano Pazzini, direttore San Marino Beach Tennis Master Cup, e Christian Forcellini, presidente Federazione Sammarinese Tennis.