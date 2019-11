San Marino Beach Tennis Mastercup: vincono Beccaccioli-Benussi e Cimatti-Gasparri

Non c'è storia nelle finali della San Marino Beach Tennis Mastercup 2019. Negli uomini, Doriano Beccaccioli e Davide Benussi bissano il successo della scorsa edizione con un ultimo atto perfetto, nel quale non concedono nemmeno un hurrà a Garavini e Valmori, rispettivamente 6° al mondo e oro ai Mediterranean Beach Games di Patrasso. 6-0 6-0 in un amen e tanti saluti alla coppia n°1 del tabellone, che in semifinale aveva stoppato la corsa del duo biancazzurro Bombini-Carli imponendosi 6-3 6-2. Sull'altro lato invece Beccaccioli e Benussi si erano sbarazzati di Alessi e Strano con un doppio 6-4.

Leggermente più combattuta – ma comunque sempre a senso unico – la finale femminile: qui l'oro è per le campionesse europee Sofia Cimatti e Giulia Gasparri, liberatesi di D'Elia e Visani con un perentorio 6-2 6-2. Il colpo grosso di Cimatti-Gasparri però era arrivato in semifinale, nella quale avevano fatto lo scalpo alla campionessa del mondo Biglmaier, liquidata 6-1 6-2 insieme alla compagna di squadra Valentini. D'Elia-Visani invece si era presentata alla finale superando Cini-Giusti per 6-4 6-2.